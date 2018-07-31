Ямальским волонтерам показали стратиграфический разрез, шурф и артефакты

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ямала провела для жителей Салехарда необычную трудовую экскурсию по историческим памятникам окружной столицы.

Подростки-волонтёры узнали историю Обдорска (ныне Салехарда), в городском саду которого проводят археологические раскопки. Детям удалось первыми увидеть найденные артефакты, подержать в руках приборы, помогающие археологам в исследовательской работе, узнать, что такое культурный слой, шурф и стратиграфический разрез.

Также участники мероприятия ознакомились с особенностями нескольких памятников архитектуры, лично установили на них QR-коды, позволяющие через мобильные устройства получить подробную информацию об историко-культурной ценности и уникальности конкретного объекта. Экскурсия была пешей, так как большая часть архитектурного наследия в Салехарде расположена в его исторической части. Это здания окружкома ВКП (б), Обдорского музея, инородческих управ, торговый дом купца Корнилова, собор Петра и Павла и комплекс городской усадьбы.

По окончании экскурсии добровольцы приняли активное участие в уборке от бытового мусора территории самого известного памятника археологии Ямала — Усть-Полуя.

В завершении посетили территорию священного места Ангальский Мыс, где установили надпись, информирующую о том, что этот объект культурного наследия регионального значения находится под государственной охраной, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО

Отметим, группу волонтеров сформировали при поддержке уполномоченного по правам ребёнка в ЯНАО. Мероприятие организовано для патриотического воспитания молодёжи. Его совместили с оказанием помощи в благоустройстве территории памятника археологии федерального значения Усть-Полуй.