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Ямальским волонтерам показали стратиграфический разрез, шурф и артефакты
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Ямальским волонтерам показали стратиграфический разрез, шурф и артефакты 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ямала провела для жителей Салехарда необычную трудовую экскурсию по историческим памятникам окружной столицы.
Подростки-волонтёры узнали историю Обдорска (ныне Салехарда), в городском саду которого проводят археологические раскопки. Детям удалось первыми увидеть найденные артефакты, подержать в руках приборы, помогающие археологам в исследовательской работе, узнать, что такое культурный слой, шурф и стратиграфический разрез.
Также участники мероприятия ознакомились с особенностями нескольких памятников архитектуры, лично установили на них QR-коды, позволяющие через мобильные устройства получить подробную информацию об историко-культурной ценности и уникальности конкретного объекта. Экскурсия была пешей, так как большая часть архитектурного наследия в Салехарде расположена в его исторической части. Это здания окружкома ВКП (б), Обдорского музея, инородческих управ, торговый дом купца Корнилова, собор Петра и Павла и комплекс городской усадьбы.
По окончании экскурсии добровольцы приняли активное участие в уборке от бытового мусора территории самого известного памятника археологии Ямала — Усть-Полуя.
В завершении посетили территорию священного места Ангальский Мыс, где установили надпись, информирующую о том, что этот объект культурного наследия регионального значения находится под государственной охраной, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Отметим, группу волонтеров сформировали при поддержке уполномоченного по правам ребёнка в ЯНАО. Мероприятие организовано для патриотического воспитания молодёжи. Его совместили с оказанием помощи в благоустройстве территории памятника археологии федерального значения Усть-Полуй.
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