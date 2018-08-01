В России вступили в силу новые законы

России вступили в силу законы, касающиеся пенсионеров, водителей, туристов и других категорий граждан. Соответствующие документы опубликованы на сайтах ведомств.

С 1 августа повышается размер пенсий работающих пенсионеров. По информации Пенсионного фонда, максимальная прибавка составит 235 рублей. Ее размер рассчитывается индивидуально. Играет роль зарплата, с которой отчислялись взносы.

Бизнесменам и юридическим лицам теперь удастся сэкономить на спецодежде для сотрудников: с 1 августа они смогут покупать экипировку и средства индивидуальной защиты для своих сотрудников за счет средств Фонда социального страхования РФ. Согласно Приказу Минтруда , при этом вещи должны быть изготовлены из отечественных материалов.

Новые изменения коснутся и иностранных граждан — с 1 августа вступает в силу закон, согласно которому они смогут въезжать на территорию России по электронной визе. Однако это будет возможно лишь в случае, когда зарубежные туристы прибывают через Свободный порт Владивосток . Оформить электронную визу нужно минимум за 4 дня до поездки в Россию. Заявление следует подавать на сайте МИД России вместе с цифровой фотографией. Срок действия такой визы — 30 дней, консульского сбора нет.

Расписание пригородных поездов поездов дальнего следования теперь будет указываться по месту времени. То есть, С 1 августа на железнодорожных билетах будет обозначено только время, соответствующее часовому поясу отправления пассажира. Сейчас указывается московское время.

Чуть позже — 19 августа — изменения затронут компании и индивидуальных предпринимателей. При создании ИП надо будет руководствоваться правилами определения начала и окончания налогового периода, как и крупным компаниям. В новом законе также описаны правила определения первого и последнего налогового периода, если компании платили налог ежеквартально или ежемесячно. Уточнены и правила определения налогового периода при постановке и снятии с учета нотариуса, адвоката, медиатора, оценщика, арбитражного управляющего, патентного поверенного и иных лиц, занимающихся частной практикой.

С 20 августа в стране изменятся цены на водку и ликероводочные напитки крепостью от 37 до 40 процентов. Минимальная розничная цена на бутылку такой крепости и объемом 0,5 литров составит 205 рублей. Сейчас МРЦ на водку крепостью от 37 до 38 процентов составляет 196 рублей, крепостью от 38 до 39 процентов — 201 рубль.