Ежедневно саратовцы обращаются за экстренной помощью более 2000 раз

Сегодня для саратовских журналистов провели экскурсию по Центру обработки вызовов системы — 112, расположившемуся в Саратове по адресу улица Чернышевского 55. Пока Центр работает в экспериментальном режиме, обслуживая население Саратова и области. Начиная с 29 марта операторы уже приняли свыше 135 тысяч вызовов. В сутки в центр поступает до 2600 звонков, из которых около 800 — ложные вызовы. Пик обращений, как правило, приходится на 17.00. При этом наибольшей востребованностью у граждан традиционно пользуются услуги «скорой помощи», «полиции», служб пожарной охраны, «Горгаза» и «Антитеррора». По экстренным службам обращения распределяют операторы.

Когда Центр начнет функционировать в полном объеме и охватит уже все районы области, в нем будут работать 17 операторов. На данный момент, всего в штате структуры числится 21 человек, однако в дальнейшем персонал будет многократно расширен.