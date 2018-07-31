В Дивееве в день памяти Серафима Саровского ожидают 15 тысяч паломников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости . Торжества памяти Серафима Саровского в Дивееве могут посетить около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Праздничные мероприятия, посвященные Дням памяти преподобного Серафима Саровского, пройдут в Дивееве 1 августа. В 9:00 на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря будет совершена торжественная Божественная литургия.

"По данным Нижегородской митрополии, утром 31 июля в Дивеево прибыло более 3 тысяч человек, из них около 2 тысяч человек разместились в палаточном городке, люди продолжают прибывать. Ожидается, что 1 августа Дивеево посетит около 15 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Принимать гостей будут 3 тысячи волонтеров из Нижегородской области и других регионов Приволжского федерального округа.

"Дни памяти Серафима Саровского — это значительная дата не только для нашего региона, но и для всей страны. В это время существенно возрастает интерес к паломничеству, поэтому ежегодно мы готовим для гостей Дивеева все необходимое: 75 палаток, питание, водоснабжение и другую инфраструктуру. Помогать паломникам будут 300 волонтеров из регионов Приволжского федерального округа", — приводит пресс-служба слова главы Нижегородской области Глеба Никитина