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Торжества, посвященные памяти Серафима Саровского, проходят в Дивееве
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Торжества, посвященные памяти Серафима Саровского, проходят в Дивееве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные памяти преподобного Серафима Саровского, пройдут в Дивееве Нижегородской области 1 августа, сообщает митрополия.
Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин) — преподобный, старец-пустынножитель, затворник. Считается одним из самых почитаемых святых. Великий подвижник церкви родился 19 июля 1759 года в Курске. С юности и до самой смерти в 1833 году пребывал в Саровской пустыне, основал Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Дни памяти Серафима Саровского совершаются два раза в год — 15 января (в честь дня преставления преподобного Прохора) и 1 августа, когда православная Церковь празднует обретение нетленных мощей Серафима Саровского, которое произошло спустя 70 лет после его смерти.
По данным Нижегородской епархии, на торжественных мероприятиях в этом году ожидается около 15 тысяч человек. Уже во вторник утром в Дивеево прибыло более 3 тысяч человек, из них около 2 тысяч человек разместились в палаточном городке.
"Утро среды начнется с Божественной литургия, которую возглавит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Литургия состоится на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря", — сообщает митрополия.
Для паломников в Дивееве развернуто восемь полевых кухонь, оборудованы столовые и медпункты, установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора.
По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, для желающих посетить праздничные мероприятия разработан мультимодальный маршрут, который позволяет гостю приехать на поезде, пересесть на автобус в Арзамасе и добраться до Дивеева. Предполагается, что таких маршрутов в перспективе будет больше. Например, планируется реконструкция железнодорожного вокзала и автостанции в Арзамасе.
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