Фото:Пресс-служба РИК НРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»Денис Москвин проверил ход работ по благоустройству нового парка в Первомайске В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Первомайске появится новый современный парк «Лукоморье», на создание которого выделено более 16 миллионов рублей. Работы начались еще в июне, и завершиться должны к концу сентября.
Денис Москвин по итогам осмотра площадки отметил, что Первомайск уже не первый год демонстрирует комплексный подход к благоустройству городской территории.
«Два года назад мы открывали здесь замечательный Дворец культуры, который соответствует абсолютно всем стандартам, на мой взгляд, не только российским, но и мировым. В прошлом году мы построили в Первомайске парк для экстремальных видов спорта, который пользуется безумной популярностью у молодежи, и вот в нынешнем году для детишек помладше будет построен парк «Лукоморье» по мотивам русских народных сказок. Мы посмотрели эскизные проекты этого парка, проверили, как идут строительные работы, и, конечно, нет сомнений, что это будет крайне востребованное место для всех жителей Первомайска», — рассказал Денис Москвин.
По словам Дениса Москвина, проверки объектов благоустройства партия «Единая Россия» проводит на территории всего региона.
«Нас к этому обязывает и серьезность той программы, которую наша Партия реализует, и те огромные средства, которые удалось привлечь на реализацию этой программы. Напомню, что это порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В каждом без исключения районе Нижегородской области эта программа реализуется, где-то объекты более крупные, где-то они меньше, но принципиально важно, что все эти объекты определили наши земляки: что именно строить, где строить и как строить выбирали нижегородцы сами. И, конечно, мы здесь не имеем права их подвести, и внимательнейшим образом будем смотреть, чтобы все было реализовано качественно и в срок», — подытожил Денис Москвин.