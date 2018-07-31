Денис Москвин проверил ход работ по благоустройству нового парка в Первомайске

Фото:Пресс-служба РИК НРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Денис Москвин проверил ход работ по благоустройству нового парка в Первомайске В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Первомайске появится новый современный парк «Лукоморье», на создание которого выделено более 16 миллионов рублей. Работы начались еще в июне, и завершиться должны к концу сентября.

Денис Москвин по итогам осмотра площадки отметил, что Первомайск уже не первый год демонстрирует комплексный подход к благоустройству городской территории.

«Два года назад мы открывали здесь замечательный Дворец культуры, который соответствует абсолютно всем стандартам, на мой взгляд, не только российским, но и мировым. В прошлом году мы построили в Первомайске парк для экстремальных видов спорта, который пользуется безумной популярностью у молодежи, и вот в нынешнем году для детишек помладше будет построен парк «Лукоморье» по мотивам русских народных сказок. Мы посмотрели эскизные проекты этого парка, проверили, как идут строительные работы, и, конечно, нет сомнений, что это будет крайне востребованное место для всех жителей Первомайска», — рассказал Денис Москвин.

По словам Дениса Москвина, проверки объектов благоустройства партия «Единая Россия» проводит на территории всего региона.