Распределение печатных площадей между кандидатами 

«Северное издательство» информирует участников избирательной кампании, что 7 августа 2018 года состоится жеребьевка по распределению печатной площади между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 и Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9, выборов губернатора Тюменской области в периодических изданиях ГУ «Северное издательство»: газетах «Красный Север», «Няръяна Нгэрм» и «Лух Авт».
Жеребьевка пройдет по адресу: Салехард, ул. Ямальская, 14. Начало в 11 часов.