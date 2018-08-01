Чечня из-за засухи потеряла 40% урожая зерновых

Из-за засухи в Чечне урожай зерновых снизился на 40%. Власти региона намерены разработать механизмы по компенсации ущерба аграриям.

«Из-за аномально высокой жары, установившейся на территории республики, значительные посевы яровых культур подверглись засухе. От общей посевной площади 262,7 тысячи гектаров более 40 процентов урожая подсолнечника, овса, ячменя, кукурузы и сахарной свеклы погибло», — сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Чечни Мохмад Шамурзаев. Его слова передаются на сайте правительства региона.

В ведомстве отметили, что в Минсельхоз РФ уже переданы документы, с помощью которых можно решить вопрос возмещения ущерба от засухи для сельхозпроизводителей региона.

По предварительным итогам уборочной кампании, в Чечне собран урожай зерновых с площади 110 тысяч гектаров, при этом валовой сбор составляет 268,7 тысячи тонн, а урожайность — 24,3 центнера с гектара, что значительно меньше, чем в прошлом году.

В 2017 году в Чечне было собрано 424 тысячи тонн зерновых культур, что стало рекордным показателем для региона за последние 20 лет.