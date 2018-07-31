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Качели отремонтировали на детской площадке в Путевом проезде
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Качели отремонтировали на детской площадке в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жительницы Алтуфьевского района на портал «Наш город» отремонтировали качели на детской площадке во дворе дома 40, корпус 1, в Путевом проезде. О выполнении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Детская площадка приведена в надлежащее состояние, ремонт качелей выполнен, сиденье укреплено, замечания устранены», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)
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