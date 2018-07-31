«Единая Россия» обсудит трудоустройство пожилых людей с представителями бизнеса

На встрече с представителями рекрутинговых компаний и бизнеса будут обсуждаться следующие вопросы:

— есть ли рабочие места для пенсионеров, которые имеют высокую профессиональную квалификацию;

— насколько востребованы их знания и опыт на рынке;

— как мотивировать работодателя нанимать людей старшего возраста. В работе круглого стола примут участие:

Марина Блудян , сопредседатель внутрипартийной платформы «Единой России» по поддержке предпринимательской инициативы;

Аккредитация для журналистов открыта до 19:00 1 августа.

Контактное лицо: Маргарита Абакумова +7-926-519-41-19.