«Единая Россия» обсудит трудоустройство пожилых людей с представителями бизнеса 

В четверг, 2 августа, в ЦИК партии «Единая Россия» (Кутузовский пр., 39) пройдет круглый стол на тему: «Рынок труда: как избавить людей старшего возраста от безработицы?» Мероприятие начнется в 11:00.
На встрече с представителями рекрутинговых компаний и бизнеса будут обсуждаться следующие вопросы:
— есть ли рабочие места для пенсионеров, которые имеют высокую профессиональную квалификацию;
— насколько востребованы их знания и опыт на рынке;
— как мотивировать работодателя нанимать людей старшего возраста. В работе круглого стола примут участие:
— Марина Блудян, сопредседатель внутрипартийной платформы «Единой России» по поддержке предпринимательской инициативы;
— Артем Артемьев, генеральный директор ООО «Технологии Роста»;
— Денис Васильев, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд);
— Алексей Захаров, президент интернет-портала SUPERJOB.RU.
Аккредитация для журналистов открыта до 19:00 1 августа.
Контактное лицо: Маргарита Абакумова +7-926-519-41-19.