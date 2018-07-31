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«Единая Россия» обсудит трудоустройство пожилых людей с представителями бизнеса
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«Единая Россия» обсудит трудоустройство пожилых людей с представителями бизнеса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В четверг, 2 августа, в ЦИК партии «Единая Россия» (Кутузовский пр., 39) пройдет круглый стол на тему: «Рынок труда: как избавить людей старшего возраста от безработицы?» Мероприятие начнется в 11:00.
На встрече с представителями рекрутинговых компаний и бизнеса будут обсуждаться следующие вопросы:
— есть ли рабочие места для пенсионеров, которые имеют высокую профессиональную квалификацию;
— насколько востребованы их знания и опыт на рынке;
— как мотивировать работодателя нанимать людей старшего возраста. В работе круглого стола примут участие:
Марина Блудян, сопредседатель внутрипартийной платформы «Единой России» по поддержке предпринимательской инициативы;
Артем Артемьев, генеральный директор ООО «Технологии Роста»;
Денис Васильев, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд);
Алексей Захаров, президент интернет-портала SUPERJOB.RU.
Аккредитация для журналистов открыта до 19:00 1 августа.
Контактное лицо: Маргарита Абакумова +7-926-519-41-19.
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