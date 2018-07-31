Специалисты отремонтируют многоквартирный дом в поселке совхоза «Крекшино»

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Работы по ремонту многоквартирного дома стартовали в поселке совхоза «Крекшино» поселения Марушкинское. Информацию об этом 31 июля сообщили в местной администрации.

— Специалисты начали текущие работы в рамках капитального ремонта в доме №35 в поселке совхоза «Крекшино». Они заменят системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Кроме этого, пройдут работы по ремонту канализации, — отметил глава администрации поселения Марушкинское Александр Стиславский.

Он добавил, что ремонт запланировали завершить к концу августа.

Кроме этого, специалисты провели комплекс работ по скашиванию травы на территории поселка совхоза «Крекшино».