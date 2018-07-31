Как отличились ингуши и чеченцы на Первой мировой

Одно из самых грозных подразделений Русской императорской армии во время Первой мировой войны — Кавказская туземная конная дивизия, более известная как «Дикая». Помимо прочих в ее состав входили чеченцы и ингуши.

На добровольной основе

По имперским законам уроженцы Кавказа и представители других национальностей, живущие на окраинах, не подлежали призыву в армию. Однако горцы сами вызвались воевать. «Дикая дивизия» начала формироваться в августе 1914 года. Было решено создать три кавказские бригады, каждая из которых включала бы в себя по два туземных конных полка.

Чеченцы оказались в составе 2-й бригады. Из них был образован Чеченский конный полк. Ингушский же конный полк вошел в состав 3-й бригады, в которой также были черкесы, абхазы и карачаевцы. В каждом полку было по 22 офицера и 575 всадников, имелся и собственный мулла.

Чеченский конный полк

Чеченцы прибыли на фронт на Западной Украине в октябре. Полк отличился уже в первом бою, который состоялся в начале декабря. Горцы внезапно атаковали австрийские части у деревни Верховина-Быстра. По глубокому снегу и полному бездорожью они смогли выйти в тыл противника и нанести ему сокрушительный удар, взяв в плен более 460 солдат и офицеров, включая полковника и майора, а также захватив около 400 винтовок.

В середине февраля 1915 года Чеченский конный полк в районе Станиславова (ныне Иваново-Франковск) в течение суток отбивал атаки значительно превосходящих по силе австрийцев, которые обладали конницей и артиллерией. Чеченцы не только выстояли, но еще и перешли в контратаку на следующие сутки, выбив противника из деревни Пойко, которую затем удерживали вместе с кубанскими казаками. [С-BLOCK]

Настоящим триумфом Чеченского полка стал знаменитый Брусиловский прорыв, начавшийся в конце мая 1916 года. Несмотря на то что командование решило использовать кавалерию в качестве резерва, горские конники смогли-таки отличиться. В ночь на 30 мая 60 чеченских кавалеристов под плотным огнем врага первыми форсировали Днестр, служивший линией разграничения противоборствующих сторон, и молниеносно захватили правый берег.

Сразу же началось оборудование плацдарма, который горцы храбро удерживали до подхода основных сил русской армии. Лихая отвага чеченцев обеспечила успех наступательной операции. Подвиг горцев не остался без внимания императора. Николай лично наградил каждого из всадников Георгиевскими крестами разных степеней.

Ингушский конный полк

Не менее храбро и самоотверженно сражался и Ингушский конный полк. Формироваться он начал также в августе 1914 года, а на фронт прибыл в начале ноября. В первый бой ингуши пошли 3 декабря у села Рыбне, и нанесли поражение противнику. В феврале они вместе с Черкесским полком смогли выбить австрийцев из окрестностей Станиславова, а 18 февраля конники ворвались на улицы города, который был взят на следующий день.

В конце мая 1915 года ингуши определили в арьергард русских войск, отступавших к Днестру. Несмотря на численное превосходство австрийцев, горцы смогли не только сдержать все их атаки, но и разбили их пехотный батальон у Ясенево-Польное. Ингуши переправились через реку одними из последних, заняв оборону на участке от Залещиков до Усечки. Там они отбивались от австро-германцев вплоть до мая 1916 года, когда начался Брусиловский прорыв. [С-BLOCK]

30 мая Ингушский конный полк перешел Днестр и начал наступление на позиции врага. Одной из самых ярких страниц его боевой биографии стал разгром подразделений «непобедимой» Железной дивизии германской армии, от которой были в ужасе союзники России по Антанте. 15 июля 500 горцев с саблями ринулись в лобовую атаку на три тысячи немецких штыков, которых поддерживали пулеметы и тяжелая артиллерия. Через пару часов гордость кайзера Вильгельма была уничтожена.

Преследуя остатки немецких войск, ингуши налетели на артиллерийскую батарею. Сопротивлявшиеся германцы были порублены саблями и кинжалами. Кавалеристы захватили пять тяжелых орудий и 20 ящиков со снарядами.

Журналист Николай Брешко-Брешковский с восхищением описывал атаки ингушей, сравнивая их со стихийной, бешеной лавиной. Немцы и австрийцы, отмечал он, давно прозвали лихих горцев «дьяволами в мохнатых шапках», сеющими панику среди врага при одном своем появлении.

«Джигит» вместо «птицы»

После Брусиловского прорыва «Дикая дивизия» занималась разведкой, а после Февральской революции была переведена в тыл. На этом война для горцев завершилась. Всего за несколько лет через подразделение прошли более семи тысяч горцев. К марту 1916 года дивизия потеряла 260 всадников, были ранены более 1 400 человек.

В целом чеченцы и ингуши сражались очень храбро. Об этом говорит тот факт, что более 3 500 горцев получили Георгиевские кресты и медали. Многие были отмечены наградами не единожды. Так, подпоручик Ингушского полка Асламбек Маматиев был полным Георгиевским кавалером, кроме того, в его наградном списке имелись ордена Святого Станислава, Святого Владимира и Святой Анны.

Кстати, на первом этапе войны горцев (как и других представителей национальных окраин) удостаивали крестом с изображением не защитника христиан Георгия Победоносца, а двуглавого орла ­— государственного символа. Однако всадники выражали по этому поводу недовольство и просили дать им «джигита». Командование пошло горцам навстречу и стало награждать их Георгиевским крестом с изображением всадника.