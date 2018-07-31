Астраханские власти разошлись во взглядах на поручение президента. В городе готовят смену сити-менеджера?

Полномочия главы администрации Астрахани Олега Полумордвинова могут быть завершены досрочно. Об этом заговорили в астраханских кулуарах, узнав о результатах последнего заседания думы . Впервые в истории городское собрание не приняло отчет главы горадминистрации. Формально такое решение не несет никаких последствий — собрание имеет полномочия лишь «принять к сведению» или отказаться это делать. Но никогда прежде, даже такие спорные фигуры как Сергей Боженов или Михаил Столяров не удостаивались от городского депутатского корпуса подобной публичной обструкции.

Хорошо все?

Бывший вице-губернатор Олег Полумордвинов, с марта 2015 года работающий наемным главой мэрии, разговаривал с депутатами почти три часа, но убедить их в своей эффективности на сей раз не смог.

В отчете сити-менеджера приведены объективные экономические данные, которые показывают положительную динамику. Так в 2017 городе выросли инвестиции — на 26,4%, отгрузка продукции на 42,6%. Зарплаты увеличились скромнее — на 8%, но их средний уровень 35,2 тыс. рублей самый высокий в ЮФО.

Властям удалась взвешенная политика заимствований. Так долг бюджета Астрахани остался на неизменном уровне — 2,27 млрд рублей. При этом администрация провела несколько аукционов на новые кредиты, которыми заместили старые — в результате снижены ставки с 12,25% до 10,6% и с 10,73% до 9,25%. Кроме того заемные средства теперь привлечены на 3 года вместо двухлетних прежних контрактов. В результате расходы на обслуживание муниципального долга уменьшились более чем на 35 млн рублей.

Однако в полемике с депутатами эти убедительные цифры Полумордвинову не помогли. Тем более, что приведены в отчете и менее радужные данные, собственно оценивающие работу муниципальных властей. Так от продажи земельных участков и от аренды городского имущества мэрия заработала меньше, чем годом ранее. Аренда дала всего 28,7 млн рублей. Еще более вопиющие данные по заработку на рекламе. От договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за год астраханский бюджет пополнился всего на 9,6 млн рублей и 1,3 млн от соответствующей госпошлины (города сопоставимого размера зарабатывают сотни миллионов — прим. «ФедералПресс» ).

Всего за год проведено только 5 аукционов на 500 мест размещения и то реализовано лишь 300 мест. При этом выездными комиссиями выявлено 2550 самовольно установленных рекламных конструкций различного формата. В суд подано исков лишь на 7,9 млн рублей.

А поговорить?

На заседании собралось рекордное для июля число избранников. Опрошенные «ФедералПресс» депутаты единодушно уверяют, что никакого предварительного «сговора» непременно отказать в принятии отчета не было, но был, как выразился депутат Ильдар Измайлов , «настрой на крайне серьезный разговор».

Почти все народные избранники посчитали своим долгом задать градоначальнику острые вопросы — из числа тех, что имеют резонанс в обществе. Например, коммунист Халит Аитов допытывался о дальнейшей судьбе троллейбусов и демонтажа их контактной сети. Само состояние городского транспорта депутат назвал «чудовищным».

Депутат Илья Житерев удивился, что Олег Полумордвинов ни разу не упомянул борьбе с коррупцией и попросил сити-менеджера прокомментировать то, что заместитель Сиражудин Агабеков дважды подавал некорректные данные в декларации, за что не был уволен, а только получил выговор. Более того, и это взыскание сити-менеджер позже снял.

«Я считаю, что та работа, которуюведет Агабеков, достойна того, чтобы это взыскание с него снять», — отрезал Полумордвинов и пообещал «в следующем отчете рассказать и о борьбе с коррупцией». Если, конечно, ему еще раз придется отчитываться.

Сразу несколько депутатов высказали Полумордвинову одну претензию — они направляли ему запросы, причем несколько месяцев, но не получили ответов.

«Он и на заседании фактически не ответил ни на один вопрос», — сказал «ФедералПресс» депутат Сергей Кудрявцев . — Ни по нестационарным объектам, ни по рекламе, ни по готовности к отопительному сезону. Все, что он говорил, это обычный популизм, хотя мы ждали этого разговора три месяца. Нет диалога. Депутаты идеи предлагают, а нас не слышат. Он (Полумордвинов — прим. «ФедералПресс»), забывает, что он сити-менеджер, а не мэр. Он посещает светские рауты, встречается с блогерами, а кто будет за него работать непонятно».

Председатель комитета по нормотворчеству Артем Бажан также уверен, что «в случившемся нет никаких политических причин, все объективно».

«Ситуацию по гаражам, от которых город не получает положенную плату, мы пытались раскачать два года. 35 тыс. гаражей — получается, что бюджет должен получать около 110 млн, а мы узнаем от главы администрации, что получили 13 млн из них 4 это старые долги по судам. 350 незаконных нестационарных объектов — их и не убирают и не спешат узаконить и так далее», — приводит примеры неэффективности сити-менеджера Бажан.

«Администрация не отвечает на депутатские запросы, в том числе даже по острой проблеме МУП «Коммунэнерго», которое банкрот и должно 700 млн рублей», — продолжил депутат.

Не услышал Артем Бажан и его коллеги ответов на вопросы о том, почему мэрия не заключила ни одного концессионного соглашения, хотя ряд хороших предложений, например, по городским паркам и системе автопарковок были озвучены.

Бажан также назвал ключевую проблему, которую не решает Полумордвинов и его администрация — выдача земельных участков многодетным семьям. «Мы обязаны это сделать, но ничего не происходит. Чем полтора года занимались, вообще непонятно», — констатирует депутат.

Земельный вопрос входит в так называемую «зеленую папку» поручений президента и находится под особым контролем у губернатора.

Глава города Алена Губанова подчеркивает, что это «действительно самое принципиальное и главное». По ее словам отставание около 3800 семей, в то время как на остальных территориях области вопрос фактических закрыт.

«По всем районам по нулям, а в городе не движется, нам, депутам, многодетные говорят — а чем мы хуже?», — пояснила Губанова. Заверения Полумордвинова, что «все будет исполнено в срок» она, как и большинство депутатов, не поверила.

«Это очень сильная неправда. То, что депутаты отчет не приняли это абсолютно объективно. Весь последний годы мы подвергали резкой критике работу городских чиновников, но не потому что это мы такие, а потому что идет просто снежный ком обращений от астраханцев — сразу несколько важных вещей просто завалены, никаких улучшений нет», — констатирует Губанова.

Сити-менеджера по весне считают

Против принятия отчета проголосовали 15 человек, еще четверо воздержались от голосования. За отчет отдали голоса 12 депутатов, хотя один из них на условиях анонимности рассказал «ФедералПресс», что «по совести должен был голосовать против, но не хотел, чтобы думали, будто участковую в интригах». Интересно, что в самой крупной фракции «Единой России» есть и поддержавшие отчет и проголосовавшие против.

А вот глава фракции «Справедливой России» Василий Ворох на заседании не был, но рассказал «что непременно поддержал бы главу администрации».

«Сама система власти с двумя главами предполагает конфликт. Сделали тогда все это специально, чтобы мэром не стал Шеин (Олег, депутат Госдумы от эсеров Астрахани», — считает Ворох.

«В сравнении с другими главами, что были до него, Полумордвинова выгодно отличается. Он грамотный, не хапуга. Достойно ведет диалог, в том числе с оппозицией. Это боженовские еще структуры. А вообще предъявить человеку во власти всегда можно, понятно. Но им только дай любой повод дискредитировать с целью, чтобы была репутация подмочена и не переназначили», — пояснил Василий Ворох.

Дело в том, что полномочия Полумордвинова истекают в марте следующего года и политические наблюдатели уже заговорили о том, что он не только не будет по выражению депутата Вороха, «переназначен», но и может быть даже отстранен досрочно. Впрочем, Алена Губанова заверила «ФедералПресс», что такая перспектива сейчас не обсуждается. А вот пойти на новый контракт, уверена она, Полумордвинову «будет очень сложно, если не случится чуда».

«Только если будут решены самые актуальные вопросы, в первую очередь участки для многодетных — но лично я в это не верю», — уточнила глава Астрахани.

Заместитель директора Института региональных исследований ЮФО Александр Сайгин называет предположение, что Полумордвинов попал в опалу за поддержку оппозиции «бредом», но признает, что в неожиданной позиции гордумы могут быть политические мотивы. «Понятно, что к сити-менеджеру есть конкретные, обоснованные претензии. Их можно предъявить любому чиновнику и почти всегда. Но то, что это сделано в конкретный момент и в такой демонстративной форме означает, что появляются силы, заинтересованные в смене конкретной персоны. Фамилии этих энтузиастов давно известны, а для наблюдателей в Астрахани конфликт Полумордвинова и Губановой уже давно секрет полишинеля».

Политолог также добавил, что часть депутатов могли «использовать втемную», играя на вполне реальном недовольстве некоторыми аспектами городской жизни Астрахани.

«Вряд этот ли скандал приведет к изменению системы управления городом, возврату единоначалия и тем более прямых выборов мэра, для такой реформы нужно совпадение многих условий, включая заинтересованность в этом наверху — то есть губернатора и Москвы , а объективных причин для этого пока нет. Хотя астраханский облизбирком и акцептовал заявку партии ПАРНАС на проведение референдума по возвращению прямых выборов глав городов и муниципальных районов области», — добавил Сайгин.

Вместе с тем, источники «ФедералПресс» в астраханской власти уверены, что сама Губанова на роль хозяйственного руководителя или даже единой главы «претендовать не станет».

Кандидат политических наук Александр Васильев убежден, что «это чисто управленческий конфликт».

«Похоже на попытку заменить Полумордвинова на управляемую фигуру», — пояснил политолог, добавив, что «губернатор отношения к этому не имеет».

«Внутри областного руководства есть своего рода подпольная хунта со связями в силовых структурах. Для нее важно таким образом побороться за городские подряды. Управленческие провалы у Полумордвинова, конечно, есть, но на горизонте сейчас не видно более толковой фигуры. Важнее, наверное, все-таки подряды», — убежден Александр Васильев.

«Если реальные интересанты возможной ротации договорились с остальными игроками, то их активность, причем, вместе с раскрытием кандидатуры будущего сити-менеджера мы увидим совсем скоро, не дожидаясь объявления конкурса», — сказал «ФедералПресс» один из депутатов.