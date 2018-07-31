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Ненецкий агротехникум впервые начнет обучать профессии оленевода
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Ненецкий агротехникум впервые начнет обучать профессии оленевода 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 31 июля. Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В. Г. Волкова принял первые заявления от абитуриентов, желающих обучаться оленеводству. В новом учебном году востребованную для округа профессию можно получить, не покидая пределов округа, сообщила в понедельник пресс-служба правительства НАО.
"В рамках нового направления профессиональной подготовки можно получить две квалификации — оленевод и оленевод-водитель мототранспортных средств", — говорится в сообщении. Студентов обучат разводить оленей, производить и хранить продукцию оленеводства, изготавливать и эксплуатировать орудия и снаряжение оленеводства. Обучение профессии будет проходить на базе основного общего образования и займет 2 года 10 месяцев.
По информации Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого АО, группа будет обучаться за счет бюджетных средств. Предусмотрен набор 25 человек. Потребность в подготовке квалифицированных оленеводов подтвердили в нескольких сельхозобъединениях и общинах.
Оленеводство составляет основу традиционного хозяйствования в НАО и является ведущей отраслью в аграрном секторе региона. Ненецкий округ занимает в России третье место по величине стада северных оленей — по данным на 1 июня около 191,4 тыс. голов. На территории региона работает более 100 оленеводческих бригад, входящих в сельскохозяйственные организации разных форм собственности. 2018 год в НАО объявлен годом оленеводства.
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