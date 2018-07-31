«Кадровая политика часто дает сбои». Мэров российских городов расставили по местам

Как оценивали

Сочи и Тольятти. Мэры 88 городов России вошли в национальный рейтинг за июнь-июль 2018 года. Эксперты, правда, исключили из списка представителей Московской и Ленинградской областей «в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров». В то же время кроме руководителей столиц всех остальных субъектов Федерации в рейтинг вошли мэры пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска , Набережных Челнов, Новокузнецка

Важный нюанс: сегодня значение слова «мэр» неоднозначно. Поэтому исследователи изначально установили четкое определение этой должности: это избранные населением главы городов либо руководители, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Если же в муниципалитете нет ни того ни другого, то оценивались руководители городских администраций, которых в прошлом как раз и называли мэрами. Эксперты, участвовавшие в составлении кационального рейтинга мэров, не только оценивали глав городов, но и обосновывали свои выводы.

Лидером очередного рейтинга стал мэр Казани Ильсур Метшин . Авторы исследования отмечают, что свою роль сыграло «чрезвычайно удачное проведение в столице Татарстана ЧМ-2018». Другой повод — вручение Казани престижной премии имени Ли Куан Ю (это произошло на Всемирном саммите городов в Сингапуре ). Эксперты также оценили начало реализации проекта по раздельному сбору отходов в городе и реконструкцию набережной озера Нижний Кабан.

Столичный градоначальник Сергей Собянин на этот раз оказался на втором месте.

Тройку призеров замыкает мэр Уфы Ирек Ялалов . В предыдущем рейтинге он занимал вторую позицию. Эксперты отметили эффективную хозяйственную работу мэрии и получение финансирования для ремонта городских дорог, благоустройство города. Значимым показателем политического влияния Ирека Ялалова эксперты называют его участие в выборах в республиканское Госсобрание в качестве так называемого паровоза от «Единой России» . Благоприятным социальным фактором, повлиявшим на позиции Ялалова, стало снижение в Уфе уровня безработицы.

Среди новичков в команде российских мэров — Руслан Кухарук. В июне этого года он сменил Александра Моора , назначенного врио губернатора Тюменской области . Кандидатуру Кухарука авторы рейтинга называют сенсационной — в регионе есть и «более влиятельные фигуры». Такой выбор Моора объясняется тем, что «глава региона явно не собирается пускать события в региональной столице на самотек, поэтому излишние амбиции и способность вести самостоятельную игру нового городского руководителя могли оказаться совсем не к месту».

По мнению политконсультанта Эдуарда Коридорова, «Кухарук всеми силами старается удержать лодку городской власти в состоянии равновесия». И это притом, что «человеческий фактор» в тюменской власти — давно не угроза, здесь мало на что влияет игра личных амбиций». «Тем временем врио губернатора Александр Моор активно собирает вокруг себя элиты „матрешки“ — тех, кто способен оказать существенное влияние на электоральный выбор. И это тоже верный ход, — отмечает эксперт. — Популизм, социально ожидаемые лозунги и решения не в традициях регионов Западной Сибири, где всегда мнение „генералов“ власти и бизнеса стояло во главе угла. Кажется, сегодня никому из этих „генералов“ нет резона ставить препоны Моору — он им понятен и, похоже, приятен».

Улучшил свои позиции сочинский мэр Анатолий Пахомов. И этот успех исследователи также связывают с чемпионатом мира по футболу. Не ухудшил впечатление о городе даже потоп, который случился в Сочи в разгар чемпионата. «Мэр достаточно ловко перевел стрелки на Росавтодор. Безусловно, своя логика в построениях Анатолия Пахомова имеется, однако затопление после дождей низовых частей города, к сожалению, для Сочи — слишком привычная картина, и на одних федералов ее списать сложно», — отмечают авторы доклада.

Александр Якоб вошел в рейтинг после изменения устава Екатеринбурга и отмены всенародных выборов мэра. Ранее столицу Большого Урала представлял Евгений Ройзман . «Замена бесправного и бессильного чисто медийного персонажа на руководителя вполне работоспособной городской администрации сразу привела к резкому подъему в таблицах исследования, — говорится в исследовании. — На своем посту восемь лет, он стал сильной и достаточно самостоятельной фигурой местной политики».

Лидеры с конца

Что касается Кузнецова, его последнее место в рейтинге эксперты связывают с тем, что июнь-июль превратились для читинского мэра «в одну сплошную черную полосу». Впрочем, подняться выше он не может уже давно. И это неудивительно: город находится в плохом состоянии. Эксперты отмечают крайне неудачную реакцию самого мэра и его подчиненных на потоп, случившийся в городе, когда за месяц выпала годовая норма осадков. Более того, Кузнецов появился на работе лишь на четвертый день после начала катастрофы, а многие чиновники были в отпусках. И это не единственный провал мэра. Последнее место Кузнецова в рейтинге — вполне закономерный итог его деятельности.

Основные тенденции

Этим летом перед главами городов, как отмечает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин , стояли две основные задачи: перед подавляющим меньшинством мэров — провести чемпионат мира по футболу, вторая (более стратегическая) — грамотно реагировать на акции протеста против изменений в пенсионное законодательство. «Вопрос о повышении пенсионного возраста, — отмечает Салин, — стал тем катализатором, который объединил локальную протестную повестку, уникальную для каждого регионального центра, в единое смысловое поле».

Эта ситуация, по мнению Салина, «еще раз подчеркнула, что власти необходимо решать проблему с местом их мэров в формальной системе власти». «Либо на уровне законодательства необходимо признать, что они являются продолжением вертикали губернаторской власти, но тогда речь идет о практической ликвидации системы местного самоуправления. Противоположный вариант — возвращение хотя бы части политической субъектности хотя бы главам региональных столиц (как точек кристаллизации регионального протеста), но это невозможно без возвращения выборов мэров, к чему явно не готов как федеральный Центр, так и тем более губернаторы», — полагает политолог.

По мнению заведующей кафедрой политической социологии Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Наталии Великой, «в системе сложившейся к настоящему времени вертикали власти успех городских глав будет зависеть во многом от финансового обеспечения и взаимодействия с главой региона, учитывая особенности нашей бюджетной политики и специфику формирования бюджетов муниципалитетов». «Однако кадровая политика здесь часто дает сбои, и количество уголовных дел против мэров — хороший тому пример. Уход политики из городского управления во многом привел к сокращению актуальной федеральной новостной повестки, связанной с работой мэров, а собственно в региональных и городских СМИ она ограничивается посещением строящихся объектов, школьных праздников, балов выпускников, решением транспортных проблем, перебоями с электричеством и задержками с подключением воды после профилактических работ», — отмечает эксперт.

Фото: www.kzn.ru