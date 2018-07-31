«Кадровая политика часто дает сбои». Мэров российских городов расставили по местам 

Как оценивали
Мэры 88 городов России вошли в национальный рейтинг за июнь-июль 2018 года. Эксперты, правда, исключили из списка представителей Московской и Ленинградской областей «в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров». В то же время кроме руководителей столиц всех остальных субъектов Федерации в рейтинг вошли мэры пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти.
Важный нюанс: сегодня значение слова «мэр» неоднозначно. Поэтому исследователи изначально установили четкое определение этой должности: это избранные населением главы городов либо руководители, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Если же в муниципалитете нет ни того ни другого, то оценивались руководители городских администраций, которых в прошлом как раз и называли мэрами. Эксперты, участвовавшие в составлении кационального рейтинга мэров, не только оценивали глав городов, но и обосновывали свои выводы.
Собянина подвинули
Лидером очередного рейтинга стал мэр Казани Ильсур Метшин. Авторы исследования отмечают, что свою роль сыграло «чрезвычайно удачное проведение в столице Татарстана ЧМ-2018». Другой повод — вручение Казани престижной премии имени Ли Куан Ю (это произошло на Всемирном саммите городов в Сингапуре). Эксперты также оценили начало реализации проекта по раздельному сбору отходов в городе и реконструкцию набережной озера Нижний Кабан.
Столичный градоначальник Сергей Собянин на этот раз оказался на втором месте.
Тройку призеров замыкает мэр Уфы Ирек Ялалов. В предыдущем рейтинге он занимал вторую позицию. Эксперты отметили эффективную хозяйственную работу мэрии и получение финансирования для ремонта городских дорог, благоустройство города. Значимым показателем политического влияния Ирека Ялалова эксперты называют его участие в выборах в республиканское Госсобрание в качестве так называемого паровоза от «Единой России». Благоприятным социальным фактором, повлиявшим на позиции Ялалова, стало снижение в Уфе уровня безработицы.
В первую десятку также вошли Руслан Кухарук (Тюмень), Максим Ряшин (Ханты-Мансийск), Петр Тултаев (Саранск), Иван Кононенко (Салехард), Константин Полежаев (Белгород), Дмитрий Разумовский (Калуга) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).
В списке 25 лучших мэров также оказались Наиль Магдеев (Набережные Челны, 12 место), Анатолий Пахомов (Сочи, 13 место), Александр Соколов (Хабаровск, 16 место), Евгений Первышов (Краснодар, 20 место), Александр Якоб (Екатеринбург, 23 место).
Среди новичков в команде российских мэров — Руслан Кухарук. В июне этого года он сменил Александра Моора, назначенного врио губернатора Тюменской области. Кандидатуру Кухарука авторы рейтинга называют сенсационной — в регионе есть и «более влиятельные фигуры». Такой выбор Моора объясняется тем, что «глава региона явно не собирается пускать события в региональной столице на самотек, поэтому излишние амбиции и способность вести самостоятельную игру нового городского руководителя могли оказаться совсем не к месту».
По мнению политконсультанта Эдуарда Коридорова, «Кухарук всеми силами старается удержать лодку городской власти в состоянии равновесия». И это притом, что «человеческий фактор» в тюменской власти — давно не угроза, здесь мало на что влияет игра личных амбиций». «Тем временем врио губернатора Александр Моор активно собирает вокруг себя элиты „матрешки“ — тех, кто способен оказать существенное влияние на электоральный выбор. И это тоже верный ход, — отмечает эксперт. — Популизм, социально ожидаемые лозунги и решения не в традициях регионов Западной Сибири, где всегда мнение „генералов“ власти и бизнеса стояло во главе угла. Кажется, сегодня никому из этих „генералов“ нет резона ставить препоны Моору — он им понятен и, похоже, приятен».
Улучшил свои позиции сочинский мэр Анатолий Пахомов. И этот успех исследователи также связывают с чемпионатом мира по футболу. Не ухудшил впечатление о городе даже потоп, который случился в Сочи в разгар чемпионата. «Мэр достаточно ловко перевел стрелки на Росавтодор. Безусловно, своя логика в построениях Анатолия Пахомова имеется, однако затопление после дождей низовых частей города, к сожалению, для Сочи — слишком привычная картина, и на одних федералов ее списать сложно», — отмечают авторы доклада.
Александр Якоб вошел в рейтинг после изменения устава Екатеринбурга и отмены всенародных выборов мэра. Ранее столицу Большого Урала представлял Евгений Ройзман. «Замена бесправного и бессильного чисто медийного персонажа на руководителя вполне работоспособной городской администрации сразу привела к резкому подъему в таблицах исследования, — говорится в исследовании. — На своем посту восемь лет, он стал сильной и достаточно самостоятельной фигурой местной политики».
Лидеры с конца
Дотянуться до лидеров рейтинга многим мэрам объективно не по силам. В числе аутсайдеров по результатам экспертного опроса оказались Андрей Потапов (Курган, 80 место), Окон Нохашкиев (Элиста, 81 место), Илья Середюк (Кемерово, 82 место), Ирина Мирошник (Петрозаводск), Евгений Коростелев (Биробиджан, 84 место), Виталий Лихачев (Волгоград, 85 место), Владислав Ховалыг (Кызыл, 86 место), Абусупьян Гасанов (Махачкала, 87 место), Олег Кузнецов (Чита, 88 место).
Что касается Кузнецова, его последнее место в рейтинге эксперты связывают с тем, что июнь-июль превратились для читинского мэра «в одну сплошную черную полосу». Впрочем, подняться выше он не может уже давно. И это неудивительно: город находится в плохом состоянии. Эксперты отмечают крайне неудачную реакцию самого мэра и его подчиненных на потоп, случившийся в городе, когда за месяц выпала годовая норма осадков. Более того, Кузнецов появился на работе лишь на четвертый день после начала катастрофы, а многие чиновники были в отпусках. И это не единственный провал мэра. Последнее место Кузнецова в рейтинге — вполне закономерный итог его деятельности.
Основные тенденции
Этим летом перед главами городов, как отмечает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин, стояли две основные задачи: перед подавляющим меньшинством мэров — провести чемпионат мира по футболу, вторая (более стратегическая) — грамотно реагировать на акции протеста против изменений в пенсионное законодательство. «Вопрос о повышении пенсионного возраста, — отмечает Салин, — стал тем катализатором, который объединил локальную протестную повестку, уникальную для каждого регионального центра, в единое смысловое поле».
Эта ситуация, по мнению Салина, «еще раз подчеркнула, что власти необходимо решать проблему с местом их мэров в формальной системе власти». «Либо на уровне законодательства необходимо признать, что они являются продолжением вертикали губернаторской власти, но тогда речь идет о практической ликвидации системы местного самоуправления. Противоположный вариант — возвращение хотя бы части политической субъектности хотя бы главам региональных столиц (как точек кристаллизации регионального протеста), но это невозможно без возвращения выборов мэров, к чему явно не готов как федеральный Центр, так и тем более губернаторы», — полагает политолог.
По мнению заведующей кафедрой политической социологии Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Наталии Великой, «в системе сложившейся к настоящему времени вертикали власти успех городских глав будет зависеть во многом от финансового обеспечения и взаимодействия с главой региона, учитывая особенности нашей бюджетной политики и специфику формирования бюджетов муниципалитетов». «Однако кадровая политика здесь часто дает сбои, и количество уголовных дел против мэров — хороший тому пример. Уход политики из городского управления во многом привел к сокращению актуальной федеральной новостной повестки, связанной с работой мэров, а собственно в региональных и городских СМИ она ограничивается посещением строящихся объектов, школьных праздников, балов выпускников, решением транспортных проблем, перебоями с электричеством и задержками с подключением воды после профилактических работ», — отмечает эксперт.
Фото: www.kzn.ru