Евгений Куйвашев поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов тыла Вооруженных Сил Российской Федерации 

Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов тыла Вооруженных Сил Российской Федерации с профессиональным праздником, который отмечается традиционно 1 августа — в день, когда в 1941 году был подписан приказ «Об организации Главного управления тыла Красной Армии».
«Тыловые структуры всегда играли важную роль в истории российских сражений, побед, в укреплении обороноспособности и безопасности страны. Свердловская область всегда была «опорным краем Державы», ее надежным тылом. Именно Урал всегда обеспечивал все необходимое для нужд армии. Сегодня тысячи уральцев профессионально и ответственно трудятся в службах тыла, успешно справляясь со всеми стоящими перед ними задачами», — отметил глава региона.
Он пожелал военнослужащим, ветеранам и гражданскому персоналу служб тыла крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дальнейших успехов.