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В Китае запрещают похороны в целях экономии земли
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В Китае запрещают похороны в целях экономии земли 

BFM.RU 49 минут назад
Власти провинции Цзянси на юго-востоке Китая начали принимать меры по внедрению политики «только кремация» с целью сохранения земельных ресурсов, насильно конфисковывая у местного населения готовые гробы и запрещая традиционные ритуалы погребения усопших.
Правительство провинции намерено сделать кремацию единственным разрешенным методом уничтожения останков человека. Власти многих городов по всей провинции в целях сохранения земельных ресурсов поставили крайний срок исполнения политики «только кремация» уже к сентябрю этого года, отмечает РИА Новости.
Чиновники силой конфисковали гробы из домов местных деревенских жителей в городских округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь. Огромная гора деревянных гробов была уничтожена экскаватором, при этом многие пожилые жители ложились в гробы в попытке их сохранить. Фотографии и видеокадры распространились в социальных сетях в Китае в прошедшие выходные.
С тех пор как власти выступили с политикой «ноль похорон», производство гробов и владение ими было запрещено, а власти провинции занимались конфискацией уже существующих гробов. По словам местного жителя, который пожелал остаться неназванным, местным бедным семьям понадобились многие годы, чтобы накопить около 5 тысяч юаней на изготовление гробов, при этом власти предлагали лишь две тысячи юаней в качестве компенсации.
По его словам, чиновники запретили не только гробы, но и другие традиционные ритуалы, в том числе надгробные камни и бумажные деньги.
Это не первый случай в Китае, связанный с похоронами. Ранее власти провинции Шаньдун также запретили проведение традиционных погребений. Согласно новой политике, умершие должны быть подвергнуты кремации, а родственники должны предоставить сертификат о проведении соответствующих процедур.
Однако для некоторых жителей Китая крайне важно быть погребенными в земле традиционным образом, чтобы тело при похоронах было целым. Поэтому некоторые граждане прибегают к услугам «торговцев телами», чтобы сжечь чужое тело и получить сертификат, а тело родственника захоронить нетронутым, часто это проводится тайно.
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