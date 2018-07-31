Эксперты рассказали об изменениях на рынке труда Самарской области

На площадке «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего» эксперты рассказали, как цифровая экономика в перспективе изменит рынок труда.

IT-технологии сегодня проникают везде: от телекоммуникаций до медицины. Беспилотные дроны, тракторы с навигацией, компьютерные системы, управляющие поливом и внесением удобрений уже сейчас применяют в агропромышленном комплексе.

Среди наиболее востребованных сегодня профессий спикеры секции выделили: инженера (конструктора, технолога, программиста и т. д.), электрогазосварщика, слесаря, техника, шлифовщика. Но вскоре рынок труда ожидают серьезные изменения, предупредили спикеры. «Часть профессий с внедрением автоматизации в производство будет отмирать, а часть появляться», — сказал директор по разработке программного обеспечения компании IT Universe Максим Кравченко

В ближайшее время будут востребованы специалисты в областях: аграрного сектора, IT-технологии, машиностроения, ракетостроения, обрабатывающего производства, сферы коммуникаций. Перспективными профессиями будущего эксперты секции назвали специальности мехатроника, мобильного робототехника, разработчика web и мультимедийных приложений, оператора беспилотников, IT-медика, строителя «умных» дорог.

Отношения, которые существуют между работником и работодателем сегодня, завтра станут уже не актуальны, считает координатор проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков

"Раньше мир был простым и счетным. Сегодня мир не поддается счету. Мир меняется, и действующая система профориентации перестает работать. Уже сегодня около 60% выпускников вузов работает не по специальности. Чтобы уверенно чувствовать себя в будущем — нужно меняться сейчас. Сегодня востребованы одни специалисты, а для рынка труда завтрашнего дня нужны другие навыки", — отметил спикер во время своего доклада.

Впрочем, на рынке труда останутся профессии, которые невозможно автоматизировать. «Я никогда не пойду на прием к психологу-роботу, а моим наставников вряд ли станет искусственный интеллект», — говорит Дмитрий Судаков.

В этих профессиях человека не заменит никто, но меняются технологии. Поэтому россиянам нужно повышать свою квалификацию и осваивать новые навыки вне зависимости от своего возраста и опыта работы. Эксперты считают, что важно заниматься самообразованием и формировать базовые навыки, которые помогут адаптироваться к изменениям на рынке труда: концентрацию, цифровую грамотность, творчество и креативность, способность к самообучению.

Задуматься о грядущих изменениях на рынке труда следует не только соискателям, но и работодателям, отметили спикеры секции. «У многих предприятий сегодня отсутствует понимание того, какие технологии нужно внедрять. Работодатели должны понять, что без обучения персонала покупка дорогостоящего оборудования — это напрасная трата денег», — подчеркнул Максим Кравченко.