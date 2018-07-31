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Волонтёры расширяют ареал самшита колхидского
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Волонтёры расширяют ареал самшита колхидского 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Ещё одна экспедиция волонтёров и специалистов природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» побывала в Цицинском лесничестве Майкопского района, на участке с высаженными раньше саженцами самшита колхидского.
В новой экспедиции приняли участие не только волонтёры из Адыгеи, но также из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
На этот раз цель похода в лесничество — сбор семян самшита (посадочный материал необходим для сохранения реликта в живой природе) и попутная проверка приживаемости реликта.
И хотя приживаемость самшита, высаженного 5 июня этого года, составила более 99%, урожайность семян самшита оказалась очень низкой.
Поэтому «НАБУ-Кавказ» продолжает работу по сохранению самшита в Цицинском лесничестве — единственном в России генетическом резервате природных самшитников. Кроме того, экологи ищут устойчивые к болезням и вредителям формы краснокнижного растения.
По словам менеджера по связям с общественностью природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» Ирины Мартинович, это часть проекта «Сохранение самшита колхидского на Западном Кавказе», который выиграл грант Президента РФ. Проект направлен на спасение в природе России экосистемы самшита колхидского, которая формировалась на Кавказе более 15 млн лет. Ключевой его целью является создание и ежегодное поддержание в дикой природе Западного Кавказа генетического резервата самшита колхидского площадью 4,5 га, созданного на территории Адыгеи за счёт применения биологических методов обработки самшита.
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