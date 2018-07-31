Градсовет при Куйвашеве выберет дизайн будущего Храма Святой Екатерины

На следующей неделе станет известно, как будет выглядеть храм Святой Екатерины, который появится на Городском пруду в Екатеринбурге

Обсуждение пройдет 7 августа на градостроительном области при губернаторе Свердловской области , сообщил екатеринбургский общественник Олег Букин . Скорее всего, он будет оформлен в византийском стиле.

Напомним, Храм Святой Екатерины построят к 300-летию Екатеринбурга, то есть к 2023 году.

Общественники, скептически относящиеся к строительству церкви на воде, прозвали проект «Храм на Драме», так как он будет расположен между Октябрьской площадью и Академическим театром драмы. Ранее церковь хотели построить на другом берегу Городского пруда — недалеко от стадиона «Динамо».

Однако есть и те, кто выступают радикально против появления нового храма. Многие урбанисты (екатеринбургские и московские), общественники и обычные горожане резко негативно высказывались по поводу строительства церкви в акватории Городского пруда. Кто-то говорил, что новое здание «убьет» внешний облик города, другие призывали направить финансы на что-то более полезное, например, школы, детские сады или спортивные комплексы. Согласно опросу, проведенному в прошлом году среди екатеринбуржцев, более 40% высказались против строительства Храма-на-воде, 22% опрошенных поддержали возведение церкви. По интернету одно время «гуляла» петиция против осуществления проекта, но, в конце концов, городские и региональные власти пришли к тому, что храму — быть.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии