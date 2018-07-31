На Ставрополье проведут грантовый конкурс «Мама-предприниматель»

Ставропольском крае проведут грантовый конкурс для матерей, которые занимаются предпринимательством. Победительница получит 100 тысяч рублей на воплощение своей бизнес-идеи.

«В крае стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Он реализуется в регионах России Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и организацией «ОПОРА РОССИИ, Минэкономразвития и Минтруда России», — сообщается на портале госорганов края.

В рамках проекта с 10 по 14 сентября все участницы конкурса пройдут бесплатное обучение в формате пятидневного тренинга-интенсива с разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.

«Проект «Мама-предприниматель» решает социально важную задачу — дает возможность женщинам получить необходимые знания для того, чтобы стартовать в собственном бизнесе. В проекте могут принимать участие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста», — отметила глава Фонда поддержки предпринимательства края Виктория Максименко.

После обучения участницы будут защищать собственные бизнес-проекты перед экспертным жюри. На реализацию лучшей идеи предоставят грант в размере 100 тысяч рублей.