Пенсионеры Карелии активно пользуются возможностью компенсации проезда

Карелии за первое полугодие 2018 года обратились с заявлениями на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно 4 477 пенсионеров.

Карельские пенсионеры охотно пользуются правом получения компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно. За первое полугодие 2018 года по вопросу получения компенсации в клиентские службы ПФ Карелии обратились 4477 человек, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Напомним, неработающие пенсионеры, получатели страховых пенсий по старости или по инвалидности раз в два года могут получить через Пенсионный фонд компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Законом предусмотрено, что место отдыха должно быть расположено на территории Российской Федерации

Компенсацию можно получить двумя способами: в виде возврата денег за самостоятельно купленные и уже использованные билеты, а также путем получения в территориальных органах ПФР республики до поездки специальных талонов, ко­торые обмениваются в кассах на проездные билеты.

Получение талонов удобно тем, что пенсионер не несет затрат на приобретение билетов. Ему нужно лишь заранее, до поездки, обратиться в Пенсионный фонд с документом о предстоящем отдыхе — это может быть путевка, курсовка санатория, профилактория, дома отдыха, туристической базы либо приглашение от родственников, друзей (без заверения у нотариуса).