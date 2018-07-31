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Геолог рассказал о возможных последствиях оползня в Севастополе
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Геолог рассказал о возможных последствиях оползня в Севастополе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Ведущий геолог оползневой службы ГУП «Крымгеология» Алексей Федоров заявил, что к активному движению оползня на Северной стороне Севастополя в районе мыса Толстый привели активные осадки, деятельность моря и строительство домов вблизи обрывов.
"Мы находимся в головной части оползня №921 «Учкуевский», который существует с незапамятных времен. Оползень был очень активный до 2000-го года, потом потихоньку стабилизировался, точнее, находился в стадии вялотекущей ползучести — подвижки были миллиметровые. К активному движению оползня приводят осадки, деятельность моря — шторма, нагрузка на склон — строительство домов, гостиниц. Сейчас, видимо, сказались ливневые осадки, которые были в последнее время", — отметил эксперт.
По мнению Федорова, еще какое-то время оползень будет двигаться в сторону моря, потом остановится. «Дальше будет зависеть от штормов и осадков», — добавил он.
Геолог утверждает, что судьба близлежащих построек будет такая же, как и у обрушившихся зданий. По его словам, склон можно укрепить, но вопрос в том, сколько это будет стоить и
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