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«Многонациональная Россия» объединит жителей страны в столице
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«Многонациональная Россия» объединит жителей страны в столице 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: Россия для всех
Традиционный фестиваль пройдет 4 августа на Пушкинской площади в Москве. Для зрителей весь день будут выступать звезды эстрады, работать тематические мастерские. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
Праздник организует Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Правительством Москвы. На площади обещают установить гончарный круг для керамических изделий и поставить шатер с настоящей кузницей, где каждый сможет выковать собственную монету.
Весь день для гостей будут проводиться музыкальные флеш-мобы, игры и конкурсы. В два часа дня состоится грандиозный музыкальный концерт.
«В этот день москвичи смогут принять участие в ярком этнокультурном празднике. Фестиваль «Многонациональная Россия» — это уникальное событие, которое познакомит горожан с традициями и культурой народов нашей необъятной страны», — рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучкой.
Каждый житель во время праздника должен прикоснуться к общему культурному богатству и почувствовать себя частью России, сообщил руководитель ФАНД Игорб Баринов.
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