«Многонациональная Россия» объединит жителей страны в столице

Традиционный фестиваль пройдет 4 августа на Пушкинской площади в Москве . Для зрителей весь день будут выступать звезды эстрады, работать тематические мастерские. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

Праздник организует Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Правительством Москвы . На площади обещают установить гончарный круг для керамических изделий и поставить шатер с настоящей кузницей, где каждый сможет выковать собственную монету.

Весь день для гостей будут проводиться музыкальные флеш-мобы, игры и конкурсы. В два часа дня состоится грандиозный музыкальный концерт.

«В этот день москвичи смогут принять участие в ярком этнокультурном празднике. Фестиваль «Многонациональная Россия» — это уникальное событие, которое познакомит горожан с традициями и культурой народов нашей необъятной страны», — рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучкой.