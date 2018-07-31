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Пенсионерка из Аэропорта успешно выступила на городском танцевальном марафоне
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Пенсионерка из Аэропорта успешно выступила на городском танцевальном марафоне 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Жительница района Аэропорт Эля Лебедева успешно выступила на городском танцевальном марафоне, который прошел в минувшие выходные в парке «Сокольники». Об этом рассказали в администрации филиала «Аэропорт» центра соцобслуживания «Беговой».
— Эля Лебедева — активистка пилотного проекта «Московское долголетие». Уже несколько месяцев она посещает занятия по зумбе и добилась прекрасных результатов. На танцевальном марафоне она добралась до четвертьфинала, — пояснил представитель администрации.
По словам самой участницы, это выступление было очень важным для нее, ведь ей выпал шанс представлять весь район.
Напомним, стать участником проекта «Московское долголетие» очень просто, для этого необходимо заполнить анкету в филиале «Аэропорт» ТЦСО «Беговой». При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. (мю)
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