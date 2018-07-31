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В Кондопоге ликвидируют мэрию: такое решение приняли депутаты районного совета
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В Кондопоге ликвидируют мэрию: такое решение приняли депутаты районного совета 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Решение о ликвидации мэрии принято городскими депутатами. Функции главы Кондопожского городского поселения будет выполнять глава района. В начале сентября мэр Кондопоги Валерий Анхимов и 26 сотрудников его аппарата будут уволены. По словам главы Кондопожского муниципального района Татьяны Иванихиной, ничего сверхъестественного в этом нет.
«Это сокращение аппарата и расходов, ликвидация дублирующей структуры. Есть постановление правительства: мы должны сокращать расходы на содержание аппарата. Вот мы и работаем над этим, — рассказала «ФедералПресс» Татьяна Иванихина.
Ранее слияние администраций произошло в Олонецком, Беломорском, Суоярвском, Кемском и Калевальском районах.
Фото: tourism.karelia.ru
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