В Кондопоге ликвидируют мэрию: такое решение приняли депутаты районного совета

Решение о ликвидации мэрии принято городскими депутатами. Функции главы Кондопожского городского поселения будет выполнять глава района. В начале сентября мэр Кондопоги Валерий Анхимов и 26 сотрудников его аппарата будут уволены. По словам главы Кондопожского муниципального района Татьяны Иванихиной, ничего сверхъестественного в этом нет.

«Это сокращение аппарата и расходов, ликвидация дублирующей структуры. Есть постановление правительства: мы должны сокращать расходы на содержание аппарата. Вот мы и работаем над этим, — рассказала «ФедералПресс» Татьяна Иванихина.

Ранее слияние администраций произошло в Олонецком, Беломорском, Суоярвском, Кемском и Калевальском районах.

Фото: tourism.karelia.ru