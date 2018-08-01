В РФ уменьшилось число отказов в предоставлении гражданства

Казахстана, Таджикистана, Армении и России уменьшилось количество отказов в предоставлении гражданства. По данным МВД, если в 2012-м отказов было около 1,5 тыс., то в 2017-м — лишь 160, а с начала этого года — и вовсе только 96 отказов. Количество же тех, кому все-таки удалось получить российский паспорт, за последние пять лет выросло почти в три раза — с 96 тыс. до 258 тыс. человек ежегодно, пишет "Независимая газета" . «В основном это приезжие с Украины Узбекистана », — говорится в отчете ведомства. Это объясняется тем, что система стала проще и доступнее, а еще и «повышением качества проверки представляемых заявителями документов».

По словам чиновников, решается и проблема изъятия паспортов у россиян, которые якобы получили их по ошибке. Теперь миграционные службы аннулируют документы лишь у тех, кто ранее указал неверные сведения о себе, предоставил подложные документы либо был замечен в преступлениях экстремистской или террористической направленности.

По мнению главы комитета «Миграция и закон» Дмитрия Михайлова , пока что рано делать положительные выводы. «Как известно, получение гражданства довольно длительный процесс. Поэтому те украинцы, которые переехали в Россию в 2014-м, только сейчас начали получать паспорта», — пояснил он. Но это абсолютно не означает, что процедура получения гражданства стала проще. И сохраняется ситуация, когда паспорт РФ легче получить гастарбайтеру, а не соотечественнику.

Руководитель комиссии по нормативно-правовым инициативам Совета по делам национальностей Юрий Московский подтвердил, что «поток переселенцев, которым в конце 90-х беспорядочно выдавали паспорта, практически истек, то есть у кого могли — уже отняли». И теперь все эти люди постепенно вступают в гражданство обратно.

Между тем власти намерены усовершенствовать экзамены при получении российского гражданства. В частности, Минобрнауки готовит инициативу о едином подходе к проведению собеседования с претендентом на гражданство, а также об оценке его знаний. Сегодня все это устанавливается регионами, в результате чего «возникает множество ситуаций с применением неприемлемых экзаменационных заданий». В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству планируют дифференцировать требования по уровню владения русским языком в зависимости от цели, которую преследует иностранец, приезжая в Россию. Например, снизить их для тех, кто приезжает на сезонные работы. И, наоборот, ужесточить для тех, кто планирует остаться тут жить.

В некоторых регионах уже заявили и о возможной проверке мигрантов на экстремизм.