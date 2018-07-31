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Министерства Южной Осетии призвали действовать более слаженно
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Министерства Южной Осетии призвали действовать более слаженно 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев призвал к более скоординированному взаимодействию министерства и ведомства, задействованные в реализации Инвестпрограммы. Об этом глава кабинета министров сообщил в ходе совещания в правительстве РЮО, сообщает пресс-служба органа.
"Президентом республики поставлена задача завершения запланированных в рамках текущей Инвестпрограммы мероприятий качественно и в срок. Успех задачи зависит от оперативного взаимодействия всех заинтересованных сторон, от того, насколько четко и ясно каждое звено понимает и выполняет свои обязательства и взаимодействует с другими. Поэтому призываю вас действовать более слаженно. Помогайте друг другу выполнять общие задачи", — подчеркнул Пухаев.
Помимо этого, премьер-министр потребовал использовать благоприятствующие погодные условия и пока еще длительный световой день для наращивания темпов строительства.
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