Министерства Южной Осетии призвали действовать более слаженно

ЦХИНВАЛ, 31 июл — Sputnik . Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев призвал к более скоординированному взаимодействию министерства и ведомства, задействованные в реализации Инвестпрограммы. Об этом глава кабинета министров сообщил в ходе совещания в правительстве РЮО, сообщает пресс-служба органа.

"Президентом республики поставлена задача завершения запланированных в рамках текущей Инвестпрограммы мероприятий качественно и в срок. Успех задачи зависит от оперативного взаимодействия всех заинтересованных сторон, от того, насколько четко и ясно каждое звено понимает и выполняет свои обязательства и взаимодействует с другими. Поэтому призываю вас действовать более слаженно. Помогайте друг другу выполнять общие задачи", — подчеркнул Пухаев.

Помимо этого, премьер-министр потребовал использовать благоприятствующие погодные условия и пока еще длительный световой день для наращивания темпов строительства.