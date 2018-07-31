В Волгоградской области построят животноводческий комплекс на 2500 голов 

По данным пресс-службы губернатора, возведение первого корпуса на 750 животных начнется уже в 2018 году.
На сегодняшний день общее поголовье крупного рогатого скота на данном предприятии составляет около 3900 голов, 1550 из них — дойное стадо. Надой на одну фуражную корову в год — 9,5 тонны. «Это амбициозный проект, рассчитанный на долгосрочную перспективу и необходимый для Волгоградской области, ее жителей. Он станет основой для решения задач по производству молока. На текущий момент самообеспеченность региона этим видом сельхозпродукции составляет 64%», — отметил Андрей Бочаров. В ходе выездного совещания также был затронут и вопрос обеспеченности хозяйства кормами. Это является важной составляющей успешного развития предприятия, а для этого необходимо развивать мелиорацию. «Без обводнения земельных участков невозможно говорить о развитии отрасли. Чтобы в полном объеме и с запасом обеспечить кормами такое количество поголовья, необходимо не менее 3500 гектаров орошаемых земель к вводу комплекса», — сказал Андрей Бочаров. Так, в СП «Донское» в 2016 году под сою для животных было выделено 100 гектаров, в этом году — в три раза больше. Выросли также площади под кукурузу на силос — с 780 до 854 гектара. Увеличивается здесь и площадь орошаемых земель — в 2017 году почти на 230 гектаров, в нынешнем планируется ввести еще 216 гектаров.