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Житель Глазова пообещал взорвать себя
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Житель Глазова пообещал взорвать себя 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Житель Глазова позвонил в Единую дежруно-диспетчерскую службу и пообещал взорвать себя. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.
«Установлено, что звонок на горячую линию он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в силовом ведомстве.
Горожане провели прямую трансляцию с места происшествия. Очевидцы рассказали, что нетрезвый мужчина требовал встречи с главой региона.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.
ИА «Сусанин»: последние новости
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