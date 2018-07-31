Житель Глазова пообещал взорвать себя

Глазов. Удмуртия . Житель Глазова позвонил в Единую дежруно-диспетчерскую службу и пообещал взорвать себя. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

«Установлено, что звонок на горячую линию он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в силовом ведомстве.

Горожане провели прямую трансляцию с места происшествия. Очевидцы рассказали, что нетрезвый мужчина требовал встречи с главой региона.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.