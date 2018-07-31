Директора Николаевского бронетанкового завода уволили

Об этом сообщила пресс-служба ГК «Укроборонпром».

«Ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа в условиях, когда в стране идет война, — недопустимо. Это наносит прямой ущерб не только обороноспособности Украины , но и самому предприятию, которое остается без ценных специалистов из-за задержек заработной платы. Учитывая, что такое неэффективное руководство предприятием приведет к появлению еще больших проблем, мною было принято решение уволить Николая Кистрина с должности», — заявил Букин.

Николаевский бронетанковый завод является госпредприятием, которое занимается ремонтом и модернизацией БРДМ-2, БТР-70 с оснащением дизельными двигателями и БТР-80.

Кроме того, на предприятии модифицировали ряд броневиков. Так, была создана командно-штабная машина БТР-70Ди-02 «Свитязь».

Помимо этого в Николаеве разрабатывают проект своего собственного БРДМ.