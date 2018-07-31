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Директора Николаевского бронетанкового завода уволили
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Директора Николаевского бронетанкового завода уволили 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба ГК «Укроборонпром».
«Ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа в условиях, когда в стране идет война, — недопустимо. Это наносит прямой ущерб не только обороноспособности Украины, но и самому предприятию, которое остается без ценных специалистов из-за задержек заработной платы. Учитывая, что такое неэффективное руководство предприятием приведет к появлению еще больших проблем, мною было принято решение уволить Николая Кистрина с должности», — заявил Букин.
Николаевский бронетанковый завод является госпредприятием, которое занимается ремонтом и модернизацией БРДМ-2, БТР-70 с оснащением дизельными двигателями и БТР-80.
Кроме того, на предприятии модифицировали ряд броневиков. Так, была создана командно-штабная машина БТР-70Ди-02 «Свитязь».
Помимо этого в Николаеве разрабатывают проект своего собственного БРДМ.
Ранее «Укроборонпром» оказался замешан в скандал с закупкой и ремонтом в Европе БМП советского производства.
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