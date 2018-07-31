Опубликована ежегодная общественная резолюция VIII Международного форума «Безопасность на транспорте»

В итоговом документе большое внимание уделено проблемам в реализации законодательных норм, касающихся безопасности на транспорте. Эксперты во время работы форума выработали ряд рекомендаций для властных структур по применению нормативных актов. Специалисты отметили, что каждое ведомство издает собственные инструкции и указания, которые нередко имеют нестыковки и разночтения.

Минтрансу РФ, МЧС РФ, ФСБ России , а также Межведомственной рабочей группе по вопросам сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности рекомендовали внести изменения в Постановление правительства РФ N 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». Из-за большого многообразия оборудования технических систем и средств досмотра для обеспечения транспортной безопасности необходимо в законодательстве четко прописать требования к функциональным свойствам каждой группы технических систем и средств досмотра.

Кроме того, представители бизнес-сообщества предложили Минтрансу РФ рассмотреть вопрос о пересмотре частоты проведения проверок Ространснадзором в сторону уменьшения их количества и внести соответствующие изменения в 16-ФЗ «О транспортной безопасности».