В Амурское соединение МТО ВВО поступил современный мост-конструктор

Он предназначен для возведения мостов и путепроводов через небольшие реки шириной до 100 метров и глубиной до 4 метров.

В соединение материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области , поступил комплект современного разборного автомобильного моста-конструктора.

Малый автодорожный разборный мост (МАРМ) предназначен для возведения мостов и путепроводов через небольшие реки шириной до 100 метров и глубиной до 4 метров. Кроме того, мост может быть использован частями для устройства эстакадных участков крупных высоководных и наплавных мостов на автомобильных дорогах.

МАРМ состоит из 11 основных пролетных строений, которые собираются силами 40 военнослужащих и с помощью спецтехники за 7-8 часов. Мост имеет габарит проезда 4,2 метра и выдерживает нагрузку до 50 тонн.

Мост позволяет оперативно организовать дорожное сообщение через большинство рек бассейна реки Амур. Ближайшее время военнослужащие приступят к тренировкам по сборке конструкций и организации мостового перехода через условные водные преграды.