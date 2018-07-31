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В Амурское соединение МТО ВВО поступил современный мост-конструктор
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В Амурское соединение МТО ВВО поступил современный мост-конструктор 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Он предназначен для возведения мостов и путепроводов через небольшие реки шириной до 100 метров и глубиной до 4 метров.
В соединение материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступил комплект современного разборного автомобильного моста-конструктора.
Малый автодорожный разборный мост (МАРМ) предназначен для возведения мостов и путепроводов через небольшие реки шириной до 100 метров и глубиной до 4 метров. Кроме того, мост может быть использован частями для устройства эстакадных участков крупных высоководных и наплавных мостов на автомобильных дорогах.
МАРМ состоит из 11 основных пролетных строений, которые собираются силами 40 военнослужащих и с помощью спецтехники за 7-8 часов. Мост имеет габарит проезда 4,2 метра и выдерживает нагрузку до 50 тонн.
Мост позволяет оперативно организовать дорожное сообщение через большинство рек бассейна реки Амур. Ближайшее время военнослужащие приступят к тренировкам по сборке конструкций и организации мостового перехода через условные водные преграды.
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