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В Австралии стаи голодных кенгуру совершают набеги на столицу
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В Австралии стаи голодных кенгуру совершают набеги на столицу 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: ТАСС
В Австралии из-за недостатка пищи в природных заповедниках стаи кенгуру совершают набеги в поисках еды на столицу Канберру. Об этом пишет австралийская газета The Canberra Times.
Глава австралийского ведомства, отвечающего за парки и заповедники, Дэниэл Иглесиас рассказал, что количество животных в городе и окрестностях исчисляется «десятками, если не сотнями тысяч». Возле столицы имеется более 30 природных заповедников, где обитают кенгуру, и сейчас они в поисках еды перебираются в Канберру.
Отмечается, что нехватка еды вызвана необычно сухой и суровой для Австралии зимой. Общее количество осадков за зимний период побило 14-летний минимум, а температура опускалась ниже -7°С.
Число ДТП с кенгуру к концу зимы, вероятно, в два раза превысит средние показатели.
Ранее сообщалось, что кенгуру сломал челюсть австралийскому охотнику.
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