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Самозанятых, неофициально работающих россиян хотят штрафовать до 40 тысяч рублей
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Самозанятых, неофициально работающих россиян хотят штрафовать до 40 тысяч рублей 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают ужесточить наказание для граждан, занимающихся предпринимательством без образования юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя. Сейчас штрафные санкции для самозанятых составляют от 500 до 2 тысяч рублей. Депутаты предлагают увеличить их до 5-10 тысяч рублей (за первое нарушение) и до 20-30 тысяч рублей (в случае повторного выявления нарушения). Об этом сообщают «Известия».
В категорию самозанятых входят граждане не желающие нести повышенное налоговое бремя. Среди прочих — репетиторы, мастера по ремонту компьютеров, электротехники, автомобилей, фотографы и видеооператоры, косметологи т. д.
Инициаторы закона отметили, что штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность не повышались уже 10 лет и успели «обесцениться». Кроме того, они меньше госпошлины за регистрацию ИП и меньше штрафов для легальных бизнесменов. В таких условиях вести незаконную предпринимательскую деятельность становится выгодным и количество правонарушений растет.
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