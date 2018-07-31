Самозанятых, неофициально работающих россиян хотят штрафовать до 40 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают ужесточить наказание для граждан, занимающихся предпринимательством без образования юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя. Сейчас штрафные санкции для самозанятых составляют от 500 до 2 тысяч рублей. Депутаты предлагают увеличить их до 5-10 тысяч рублей (за первое нарушение) и до 20-30 тысяч рублей (в случае повторного выявления нарушения). Об этом сообщают «Известия».

В категорию самозанятых входят граждане не желающие нести повышенное налоговое бремя. Среди прочих — репетиторы, мастера по ремонту компьютеров, электротехники, автомобилей, фотографы и видеооператоры, косметологи т. д.

Инициаторы закона отметили, что штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность не повышались уже 10 лет и успели «обесцениться». Кроме того, они меньше госпошлины за регистрацию ИП и меньше штрафов для легальных бизнесменов. В таких условиях вести незаконную предпринимательскую деятельность становится выгодным и количество правонарушений растет.