Открытая ярмарка вакансий пройдет 22 августа в парке на границе СВАО

Открытая общегородская ярмарка вакансий пройдет 22 августа в Екатерининском парке — он находится на границе Северо-Восточного и Центрального округов столицы, в шаговой доступности от метро «Достоевская».

Ярмарка соберет на своей площадке не менее 20 работодателей столицы. В ней так же примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства. Посетители ярмарки смогут пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование. Также в программе — мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в сети интернет, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела, консультации по вопросам трудоустройства и профориентационное тестирование.

Время проведения ярмарки — с 11.00 до 14.00. Адрес парка — ул. Большая Екатерининская, 27. Вход свободный; все услуги предоставляются бесплатно. (иб)