СМИ: Италия сможет стать «настоящим мостом» между Россией и США

Встреча премьер-министра Италии Джузеппе Конте с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне — показатель центральной роли Рима в политике США в Средиземноморье. Её якобы отводит сам Белый дом. Об этом сообщили итальянские СМИ.

«Встреча Джузеппе Конте и Дональда Трампа, — пишет миланская Il Giornale, — является фундаментальный этапом для итальянского правительства. Этот саммит дал чёткую картину отношений Италии и Соединённых Штатов, в которой Риму было подтверждено, что он является стратегическим партнёром Вашингтона в Средиземноморье и становится центром американской стратегии в данном регионе".

Газета заявила, что «имеется интересное совпадение факторов, внутренних и внешних, которые делают сегодня Италию идеальным партнёром администрации Трампа». «Наше правительство критикует Европейский союз и противопоставляет себя Германии Ангелы Меркель, противника номер один по отношению к Трампу на континенте. Это делает итальянский правящий кабинет полезным для американской стратегии в отношении ЕС и в то же время предоставляет нам первостепенную роль в том, что касается евро-атлантических отношений», — пишет она.

«Вместе с тем, — говорится в комментарии, — итальянское правительство выступает за большую открытость по отношению к России и более откровенный и постоянный диалог между Трампом и Владимиром Путиным . Эта политика, ориентированная на диалог, нравится в Вашингтоне, потому что этого хочет Трамп, несмотря на глубокое противостояние государства. В этих условиях Конте сумел продемонстрировать США союзническую преданность и поддержать стратегию Трампа, направленную на диалог Белого дома с Кремлём. Рим, учитывая исторические отношения с Москвой , может стать настоящим мостом между Америкой и Россией».

В то же время IL Fatto Quotidiano указывает на то, что большую часть переговоров Трампа и Конте «занимал ливийский вопрос». Вашингтон, замечает газета, «который предпочитает не участвовать напрямую в решении ливийского кризиса, может использовать Ливию как инструмент давления на европейских союзников (или бывших союзников)».

«Администрация Трампа очень внимательно следила за итало-французскими столкновениями последних недель: не секрет, что в Белом доме хорошо относятся к ограничительным мерам, принятым новым итальянским правительством по отношению к мигрантам. Согласие Конте на возможное возвращение России в G8 ещё больше сближают две страны. В американской столице теперь знают, что можно рассчитывать на близкое и симпатичное итальянское правительство, как с точки зрения идеологии, так и в чисто политическом плане», — пишет издание.

«Об идеологической близости Дональда Трампа и Джузеппе Конте было известно ещё до их встречи, — отмечает в этой связи римская Il Messaggero, — но вчера в Белом доме американский президент сделал всё, что подчеркнуть это. С другой стороны, у первого человека Соединённых Штатов не было времени, чтобы отличать Конте от Сальвини или Ди Майо».

«Возможно, даже Джузеппе Конте, переполненный оптимизмом, не мог даже себе представить, что его миссия в Белом доме может быть столь удачной: полная поддержка в вопросе с мигрантами, признание ведущей роли Италии в Ливии и в Средиземном море, пощёчины Парижу и Берлину», — замечает La Verità.