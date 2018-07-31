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Рост перевозок в адрес портов Дальнего Востока требует развития объектов локомотивного хозяйства
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Рост перевозок в адрес портов Дальнего Востока требует развития объектов локомотивного хозяйства 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В рамках программы модернизации железных дорог Восточного полигона ведется строительство и реконструкция объектов локомотивного хозяйства на 5 станциях Дальневосточной магистрали. В связи с дальнейшим ростом перевозок необходимо обслуживать большее количество тепловозов и электровозов, а возможности депо для приема дополнительной техники практически исчерпаны.
Программа модернизации Восточного полигона предусматривает инвестиции в их развитие. Так, на станции Комсомольск-сортировочный сегодня завершается строительство здания эксплуатационного предприятия, дома отдыха локомотивных бригад. В депо Новый Ургал идет техническое перевооружение производственного участка для проведения ремонта магистральных тепловозов в объеме ТО-2, ТО-3, ТР-1. Кроме того, будет построена станция реостатных испытаний, модульная компрессорная станция, обеспечивающая снабжение тепловозов сжатым воздухом. На станции Февральск реконструируется пункт экипировки тепловозов, включая восстановление системы экипировки локомотивов. Также здесь построят сливной тупик с резервуаром для хранения мазута и насосной станцией.
«Экипировка одного 3-секционного локомотива занимает более 4 часов, что в суровых условиях Крайнего Севера вызывает много сложностей, — объясняет руководитель проекта строительной компании «Бамстроймеханизация» Станислав Орлов. — За счет реконструкции мы значительно повышаем мощность пункта экипировки на станции Февральск и облегчаем работу железнодорожникам».
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