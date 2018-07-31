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Трафик Telegram в понедельник был перехвачен Ираном
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Трафик Telegram в понедельник был перехвачен Ираном 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Фото: Anti-Malware.ru
Иранская государственная телекоммуникационная компания в понедельник перехватила трафик популярного мессенджера Telegram. Это случилось за день до протестов по поводу экономического кризиса в стране.
Похоже на то, что была использована схема BGP-перехвата — несанкционированный захват группы IP-адресов, который приводит к тому, что данные, предназначенные для одного получателя, приходят совершенно другому.
О факте перехвата трафика сообщили специалисты компаний Oracle и Cisco. Oracle поделилась результатами своего мониторинга в Twitter:
BGP (Border Gateway Protocol, протокол граничного шлюза) — динамический протокол маршрутизации. Предназначен для обмена информацией о достижимости подсетей между автономными системами (АС, англ. AS — autonomous system), то есть группами маршрутизаторов под единым техническим и административным управлением, использующими протокол внутридоменной маршрутизации для определения маршрутов внутри себя и протокол междоменной маршрутизации для определения маршрутов доставки пакетов в другие АС.
Министр информации и коммуникационных технологий Ирана в понедельник прокомментировал в Twitter ситуацию, заявив:
«Если информация подтвердится, будь то преднамеренны акт или нет, ответственная компания понесет наказание».
В настоящее время идет расследование этого инцидента.
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