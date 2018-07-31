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Следственный комитет проводит проверку по сообщениям СМИ о ржавой воде в Янтарном
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Следственный комитет проводит проверку по сообщениям СМИ о ржавой воде в Янтарном 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В Калининградской области СК начал проверку по сообщениям средств массовой информации о ржавой воде, которая идёт из водопроводных кранов в домах Янтарного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе проверки самым тщательным образом будет проанализирована указанная информация, будут установлены и опрошены лица из числа управляющей компании и муниципалитета, ответственные за обеспечение водой населения, их действиям будет дана надлежащая правовая оценка на предмет соответствия качества воды требованиям безопасности жизни и здоровья", — пояснили в Следственном комитете. После этого примут процессуальное решение.
Калининградская область не вошла в число регионов с самой грязной питьевой водой.
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