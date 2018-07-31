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СК проверит жалобы жителей Янтарного на ржавую воду из кранов
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СК проверит жалобы жителей Янтарного на ржавую воду из кранов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следственный комитет проверит жалобы жителей Янтарного на ржавую воду, которая подается в квартиры потребителей.
По данным ведомства, сообщения о некачественной воде появились в ряде местных СМИ и в соцсетях. Планируется опросить представителей управляющей компании и муниципалитета, которые отвечают за обеспечение водой населения.
«Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка на предмет соответствия качества воды требованиям безопасности жизни и здоровья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном комитета.
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