Юнармейцы посетили конкурс АрМИ-2018 «Безопасная среда»

На соревнованиях войск РХБЗ побывали представители региональных отделений Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей.

Воспитанники из региональных отделений Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей посетили международный конкурс «Безопасная среда», который проходит на полигоне учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

Юнармейцы смогли наблюдать выступление участников конкурса из разных стран, познакомились с новейшими индивидуальными средствами защиты, приборами разведки и современной боевой техникой войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации . В «домах дружбы» стран-участниц конкурса иностранные делегаты для воспитанников провели экскурсии и рассказали о культуре своих народов.

Также юнармейцы состязались в военизированной эстафете «Сталкер». Для этого на полигоне Песочное был открыт уникальный комплекс, позволяющий проводить здесь военно-тактическую игру Лазертаг. У каждого игрока имелось свое оружие и система датчиков, закрепленных на специальных жилетах. Соревнования завершились для школьников преодолением «Тропы Героев», выполнением нормативов надевания средств защиты, демонстрацией строевых приемов с оружием и стрельбой из страйкбольного «оружия».

Международный конкурс «Безопасная среда-2018» проходит в три этапа. В ходе индивидуальной гонки военнослужащие преодолели препятствия в виде огненно-штурмовой полосы, водной преграды, разрушенного здания и других на маршруте протяженностью более шести километров. На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия. Один из самых зрелищных этапов — эстафета — в ходе которой военнослужащие с минимальным временем осуществляют поиск «радиоактивных источников», обнаружение отравляющих веществ, специальную обработку вооружения и техники, а также преодолевают различные препятствия.