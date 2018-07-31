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Юнармейцы посетили конкурс АрМИ-2018 «Безопасная среда»
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Юнармейцы посетили конкурс АрМИ-2018 «Безопасная среда» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На соревнованиях войск РХБЗ побывали представители региональных отделений Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей.
Воспитанники из региональных отделений Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей посетили международный конкурс «Безопасная среда», который проходит на полигоне учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.
Юнармейцы смогли наблюдать выступление участников конкурса из разных стран, познакомились с новейшими индивидуальными средствами защиты, приборами разведки и современной боевой техникой войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации. В «домах дружбы» стран-участниц конкурса иностранные делегаты для воспитанников провели экскурсии и рассказали о культуре своих народов.
Также юнармейцы состязались в военизированной эстафете «Сталкер». Для этого на полигоне Песочное был открыт уникальный комплекс, позволяющий проводить здесь военно-тактическую игру Лазертаг. У каждого игрока имелось свое оружие и система датчиков, закрепленных на специальных жилетах. Соревнования завершились для школьников преодолением «Тропы Героев», выполнением нормативов надевания средств защиты, демонстрацией строевых приемов с оружием и стрельбой из страйкбольного «оружия».
Лучшими юнармейцами была признана команда Костромской области, на втором месте — ярославцы. Третьей стала команда Ивановской области. Победителей наградил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Игорь Кириллов.
Международный конкурс «Безопасная среда-2018» проходит в три этапа. В ходе индивидуальной гонки военнослужащие преодолели препятствия в виде огненно-штурмовой полосы, водной преграды, разрушенного здания и других на маршруте протяженностью более шести километров. На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия. Один из самых зрелищных этапов — эстафета — в ходе которой военнослужащие с минимальным временем осуществляют поиск «радиоактивных источников», обнаружение отравляющих веществ, специальную обработку вооружения и техники, а также преодолевают различные препятствия.
В конкурсе принимают участие команды военнослужащих от вооруженных сил Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Российской Федерации, впервые в конкурсе участвует команда от армии Республики Армения.
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