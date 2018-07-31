Setl City завершает создание парка в Красносельском районе

В парке отдыха рядом с ЖК «Солнечный город», который Setl City возводит в Красносельском районе, закончены основные строительные работы и высажены деревья и кустарники.

В ближайшее время застройщик приступит к монтажу оборудования для футбольного стадиона, игровых волейбольных и баскетбольных площадок.

В парке площадью 50 тыс. кв. м высадили около 4 тыс. деревьев и кустарников, среди которых черемуха, ивы, каштаны, клены, липы, рябины, яблони, ели, лиственницы, сосны, светлый и пурпурный барбарис, боярышник, калина, кизильник, кустовая роза, белая, светло-фиолетовая и розовая сирень.

Одновременно с работами по ландшафтному дизайну, созданию отдельных зеленых участков с живыми изгородями и мини-холмами, устройством дорожек для бега, ведутся работы по инженерному обстройству парковой зоны.

Напомним, согласно проекту, внутреннее пространство парка разделят на разные тематические зоны: игровую, спортивную, прогулочную, зоны отдыха. Возле главного входа разместится мощеная площадь с монументом. Плановый срок завершения строительства — 3 квартал 2018 года.