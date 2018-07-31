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В Китае выращенная в неволе панда впервые родила детенышей-близнецов от дикого самца
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В Китае выращенная в неволе панда впервые родила детенышей-близнецов от дикого самца 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Чэнду, 31 июля /Синьхуа/ — Разнополые панды-близнецы, мать которых была выращена в неволе, а отец жил в дикой природе, на прошлой неделе появились на свет в провинции Сычуань. Об этом сообщил на днях Китайский центр по охране и исследованию больших панд.
16-летняя панда по кличке Цао Цао произвела на свет двух детенышей на базе Хэтаопин. Как сообщил директор базы У Дайфу, новорожденный самец весил 215 грамм, а его младшая сестра — 84 грамма.
Цао Цао выпустили на волю в феврале этого года, перед началом сезона размножения. В конце июня у нее появились признаки беременности.
Новорожденные медвежата являются первыми детенышами, родившимися у панды, выращенной в неволе, от дикой панды. Это знаменует новый прогресс, достигнутый Китаем в стремлении увеличить генетическое разнообразие панд, содержащихся в неволе.
По словам заместителя директора центра по охране и исследованию больших панд Чжан Хэминя, среди панд, живущих в неволе, часто встречается кровосмешение, что приводит к снижению выживаемости детенышей.
Детеныша-самца планируется оставить с матерью, в то время как самке будут заботиться сотрудники базы Шэньшупин.
Цао Цао, спасенная в 2002 году, выросла в неволе. 31 июля 2017 года она родила детеныша-самца, который стал первым в мире детенышем выращенной в неволе и дикой панд. -0-
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