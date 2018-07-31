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Участники международного конкурса «Эльбрусское кольцо» держат экзамен на горной полосе препятствий
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Участники международного конкурса «Эльбрусское кольцо» держат экзамен на горной полосе препятствий 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащим предстоит преодолеть спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса.
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