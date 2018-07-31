Участники международного конкурса «Эльбрусское кольцо» держат экзамен на горной полосе препятствий

Военнослужащим предстоит преодолеть спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса.