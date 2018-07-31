Участники «Московского долголетия» рассказали о программе

Над теми, кто занимается скандинавской ходьбой, часто шутят: вы забыли лыжи дома. Но это, разве что, от зависти. Здесь не надо ни специальной формы, ни замысловатого инвентаря. Зато сколько пользы!

— Мне кажется, у меня походка изменилась. Я стала быстро ходить. Какая-то весёлая стала, может быть.

Тот, кто много двигается, в среднем, живёт на 17 лет дольше. Такой вывод сделали немецкие учёные, которые очень долго и тщательно обследовали несколько тысяч человек, передает "ТВ Центр" . А потому скандинавская ходьба — лекарство от всех лекарств.

— Во-первых, мы запускаем наш организм. Мы формируем мышечный корсет. Мы делаем осанку.

Тренер Валентина Огарёва и не знала, что любимое занятие найдёт накануне пенсии. В её группе — 40 человек: все в прошлом — успешные врачи, бухгалтеры, инженеры. Есть и бывшие учителя, как Зинаида Дмитриевна. Программу «Московское долголетие» она называет «подарком». И очень благодарна за то, что им всегда подбирают исключительно профессиональных инструкторов.

— Самое главное, у неё большое желание помочь нам всем. Вот у меня, например, очень болело плечо. Мне и блокады делали, и чего только не делали. А благодаря её занятиям всё прошло.

После ходьбы — палки в сторону. Пора занимать место на коврике. В тени деревьев и под пристальным присмотром тренера по йоге.

"Особенность — мы начинаем не с классических асан, а это специальная мышечно-суставная гимнастика, которая разогревает все суставы", — рассказал тренер Сергей Матвеев

— Для меня это стимул. Утром подняться и побежать. Потому что дома мы ленимся лишний раз ножкой-ручкой повернуть. А тут такая программа, мне нравится.

"Мы планируем открывать занятия по рисованию, по английскому языку. Дополнительные группы по скандинавской ходьбе и общей физической подготовке", — сказала менеджер по культурно-массовому досугу сада имени Баумана.

Плюс — гормоны радости, минус — килограммы и проблемы со здоровьем. Это основной эффект от занятий на свежем воздухе. Но ведь ещё это и способ найти новых друзей. И не так важно, сколько вам при этом лет.