Возле супермаркета на Коненкова заделали выбоину

Яму на асфальте заделали коммунальщики Бибирева около супермаркета «Пятерочка» по адресу улица Коненкова, 5. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».

Обращение, к которому прилагалось подтверждающее фото, поступило на сайт 25 июля. А через несколько дней заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

«Эксплуатирующей организацией ямочный ремонт асфальтового покрытия выполнен», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщилть о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)