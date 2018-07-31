Больше читателей: «Кремлевскую школу переговоров» переведут на 8-й язык

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Знаете, какой опыт западные предприниматели хотели бы перенять у наших специалистов? Оказывается, это умение вести бескомпромиссные переговоры, а также добиваться своего на деловых встречах и в повседневной жизни. Книга Игоря Рызова «Кремлевская школа переговоров» стала единственным бизнес-пособием российского автора, которое издано на 8-и языках: русском, украинском, румынском, польском, словацком, китайском, испанском и английском. Вскоре добавится еще одна версия книги — на итальянском языке.

Игорь Рызов обучал переговорным техникам менеджеров Газпромнефти Сбербанка , Мегафона, Яндекса Ростелекома и других компаний-лидеров. Его первая книга «Кремлевская школа переговоров» — победитель премии PwC «Деловая книга года в России » и бизнес-бестселлер.

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В конце августа выходит вторая книга автора по практике переговоров. Первая учит базовым знаниям о коммуникации, объясняет как превращать борьбу в сотрудничество, управлять оппонентом и контролировать эмоции. Вторая книга — «Переговоры с монстрами» — научит побеждать тех, кто выше и сильнее нас по должности, статусу или опыту.

«Мы живем именно так, как умеем вести переговоры» — говорит Игорь. Мы каждый день вступаем в переговоры, и навыки грамотного общения и отстаивания своей позиции — бесценны в этой борьбе. Техники и приемы новой книги помогут пройти собеседование на новую работу, переубедить близкого человека или договориться с клиентом о выгодных для вас условиях.

Убеждайте и побеждайте!