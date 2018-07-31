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Общественные советники района Люблино посетили с экскурсией Коломну
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Общественные советники района Люблино посетили с экскурсией Коломну 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Общественные советники главы управы района Люблино посетили город Коломну Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения партии «Единая Россия».
«Состоялась замечательная экскурсия по Кремлю в Коломне, у которого очень много сходств с московским. Большое различие в том, что на территории Кремля в Коломне живут обычные люди. Участники поездки узнали, что самые древние городские находки датируются серединой XII века, то есть интервалом между 1140 и 1160 годами», — говорится в сообщении.
Добавим, что экскурсия по старинному городу состоялась в День крещения Руси. (мю)
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