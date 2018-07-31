Захарова объяснила происхождение «целебного» фото с Лавровым 

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответе на вопрос «Говорит Москва» об этой публикации назвала фото «традиционным».
«Вчера он (Сергей Лавров — прим. ГМ) выступал на форуме Территория смыслов. Традиционно там министра просят сфотографироваться. В один из прошлых разов это были фото с глобусом, сейчас — с флагом».
Опубликванный МИД портрет Лаврова с флагом России сопровождается текстом: «Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма». Пользователи обратили внимание, что первая подобная публикация в Twitter была удалена, и фото с текстом запостили повторно через некоторое время.